У суботу діятиме обмеження руху транспорту в Києві, тому варто завчасно планувати маршрути пересування.

Обмеження руху транспорту в Києві почне діяти в центрі міста 10 травня, проте це носить лише тимчасовий характер, тому хвилюватися не варто, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала Київська міська військова адміністрація.

У суботу, діятиме ліміт у зв’язку з приїздом іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, тимчасові обмеження запровадять на деяких центральних вулицях столиці. Точний перелік локацій та час перекриття не розголошується — ці деталі узгоджуватимуться відповідно до протоколів безпеки.

Мешканців та гостей столиці закликають із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей і завчасно планувати маршрути пересування.

Крім цього, з 9 травня 2025 року у столиці ввели обмеження руху транспорту в Києві на мосту через річку Десенка. Заходи триватимуть орієнтовно до кінця року та пов’язані з проведенням протиаварійного ремонту.

Переміщення буде закрито на другій, третій та четвертій смугах у напрямку станції метро «Почайна». Водночас проїзд забезпечать двома смугами протилежного боку — у напрямку житлового масиву Троєщина. Громадський транспорт з лівого на правий берег продовжить курсувати без змін — крайньою правою смугою, спеціально призначеною для маршрутів громадського сполучення.

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