В субботу будет действовать ограничение движения транспорта в Киеве, поэтому стоит заранее планировать маршруты передвижения.

Ограничение движения транспорта в Киеве начнет действовать в центре города 10 мая, однако это носит лишь временный характер, потому волноваться не стоит, сообщает Politeka.net.

Предупреждение обнародовала Киевская городская военная администрация.

В субботу будет действовать лимит в связи с приездом иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, временные ограничения будут введены на некоторых центральных улицах столицы. Точный список локаций и время перекрытия не разглашается — эти детали будут согласовываться в соответствии с протоколами безопасности.

Жителей и гостей столицы призывают с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и заранее планировать маршруты передвижения.

Кроме того, с 9 мая 2025 года в столице ввели ограничение движения транспорта в Киеве на мосту через реку Десенко. Мероприятия продлятся ориентировочно до конца года и связаны с проведением противоаварийного ремонта.

Перемещение будет закрыто на второй, третьей и четвертой полосах в направлении станции метро «Почайна». В то же время, проезд обеспечат двумя полосами противоположной стороны — в направлении жилмассива Троещина. Общественный транспорт с левого на правый берег продолжит курсировать без изменений — по крайней правой полосе, специально предназначенной для маршрутов общественного сообщения.

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