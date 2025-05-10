Обмеження руху транспорту у Дніпрі стосуватимуться кількох вулиць та триватимуть до кінця місяця.

Обмеження руху транспорту у Дніпрі відбулося з початку місяця, у місті частково звузять проїзд на двох міських вулицях, повідомляє Politeka.net.

Відповідне розпорядження підписали у міській раді. Це зачепить вулиці - Лабораторну та Героїв Рятувальників.

Обмеження триватимуть до 29 травня і пов’язані з проведенням дорожніх ремонтів. Перш ніж розпочати роботи, підрядники мають організувати тимчасову схему проїзду, встановити необхідні дорожні знаки, огорожі та подбати про збереження інженерних комунікацій, що проходять через ділянку. Після завершення ремонту територію зобов’язані привести до належного стану.

Мешканцям міста та водіям варто бути особливо уважними в районах проведення робіт, враховувати можливі затримки у русі та заздалегідь планувати маршрути через обмеження руху транспорту у Дніпрі.

Крім того, ремонтні роботи вже стартували і на вулиці Високовольтній — там замінюють дорожнє покриття, облаштовують нові тротуари та встановлюють бордюри.

Крім цього, звузили проїзну частину на проспекті Миру та вулиці Міхновського. Це необхідно для проведення робіт з будівництва кабельної лінії. Перед початком ремонтних робіт організували безпечний дорожній рух за тимчасовою схемою. Також встановили відповідні дорожні знаки та огорожі.

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