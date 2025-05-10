Ограничения движения транспорта в Днепре будут касаться нескольких улиц и будут продолжаться до конца месяца.

Ограничение движения транспорта в Днепре произошло с начала месяца, в городе частично сузят проезд на двух городских улицах, сообщает Politeka.net.

Соответствующее распоряжение было подписано в городском совете. Это коснется улиц - Лабораторной и Героев Спасателей.

Ограничения продлятся до 29 мая и связаны с проведением дорожных ремонтов. Прежде чем приступить к работе, подрядчики должны организовать временную схему проезда, установить необходимые дорожные знаки, ограждения и позаботиться о сохранении инженерных коммуникаций, проходящих через участок. После завершения ремонта территорию обязаны привести в надлежащее состояние.

Жителям города и водителям следует особенно внимательными в районах проведения работ, учитывать возможные задержки и заранее планировать маршруты из-за ограничения движения транспорта в Днепре.

Кроме того, ремонты уже стартовали и на улице Высоковольтной – там заменяют покрытие, обустраивают новые тротуары и устанавливают бордюры.

Кроме этого, сузили проезжую часть по проспекту Мира и улице Михновского. Это нужно для проведения работ по строительству кабельной полосы. Перед началом ремонтных работ было организовано безопасное дорожное движение по временной схеме. Также установили соответствующие дорожные знаки и ограждения.

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