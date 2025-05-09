Подорожчання проїзду у Львівській вже вдарило по гаманцях українців.

Подорожчання проїзду у Львівській області стало причиною обурення серед місцевих пасажирів, повідомляє Politeka.

З 1 травня 2025 року перевізники підвищили тарифи на приміські та міжміські автобуси. Вони зросли на 15-20%, внаслідок чого мінімальна ціна поїздки тепер становить 30 гривень.

Як повідомляється, причиною такої ситуації є кілька факторів, серед яких зростання офіційних зарплат, здорожчання запчастин та зменшення пасажиропотоку. Наприклад, на популярному маршруті Жовтанці-Львів вартість квитка зросла з 40 до 50 гривень.

Голова правління "Укравтотранс-Львів" Іван Велійка підтвердив, що тарифи зросли на всіх великих автотранспортних підприємствах області, включаючи АТП Львову 14631 та Самбірське АТП 14608.

Степан Рудницький, начальник управління транспорту Львівської ОВА, зазначив, що перевізники зобов’язані повідомляти адміністрацію за 10 днів до підвищення тарифів. Причини подорожчання також включають необхідність збереження середньої зарплати водіїв на рівні понад 20 тисяч гривень.

Попри пояснення перевізників, подорожчання проїзду у Львівській області спричинило значне обурення серед пасажирів. Люди вважають нові розцінки надмірно високими і сумніваються в їхній обґрунтованості.

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