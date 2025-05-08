Безкоштовний проїзд у Львові дуже допомагає літнім людям, які інколи не можуть покрити і базових потреб, але у місті вирішили його скасувати.

Міськрада незаконно обмежила право пенсіонерів на безкоштовний проїзд у Львові в громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення виконкому міської ради, яким вводилося лімітування в 60 поїздок на місяць, за які літнім людям не потрібно платити. Все, що більше цього, передбачало додаткові витрати.

Суд, що розглядав апеляційну скаргу, прийшов до висновку, що встановлені обмеження порушують постанову Кабінету Міністрів України, згідно з якою люди за 60 років мають право на безкоштовний проїзд у Львові в громадському транспорті.

Мова йде про постанову № 354 від 1993 року, що гарантує безкоштовний проїзд у Львові для пенсіонерів на транспорті загального користування, зокрема в міському пасажирському транспорті (крім метрополітену та таксі) і на приміських маршрутах.

Згідно з рішенням суду, постанови Кабміну мають вищу юридичну силу і обов’язкові до виконання всіма органами влади. Місцева рада посилалася на те, що не отримує компенсації з державного бюджету для покриття витрат на пільговиків. В результаті, рішення влади було скасовано, тому пільговики можуть не турбуватися про додаткові витрати.

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