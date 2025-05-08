Бесплатный проезд во Львове очень помогает пожилым людям, которые иногда не могут покрыть и базовые потребности, но в городе решили его отменить.

Горсовет незаконно ограничил право пенсионеров на бесплатный проезд во Львове в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Восьмой апелляционный административный суд отменил решение исполкома городского совета, которым вводилось лимитирование в 60 поездок в месяц, за которые пожилым людям не нужно платить. Все, что больше этого предусматривало дополнительные расходы.

Суд, рассматривавший апелляционную жалобу, пришел к выводу, что установленные ограничения нарушают постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому люди за 60 лет имеют право на бесплатный проезд во Львове в общественном транспорте.

Речь идет о постановлении №354 от 1993 года, что гарантирует бесплатный проезд во Львове для пенсионеров на транспорте общего пользования, в частности в городском пассажирском транспорте (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах.

Согласно решению суда, постановления Кабмина имеют высшую юридическую силу и обязательны к исполнению всеми органами власти. Местный совет ссылался на то, что не получает компенсацию из государственного бюджета для покрытия расходов на льготников. В результате решение власти было отменено, поэтому льготники могут не беспокоиться о дополнительных расходах.

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