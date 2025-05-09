Подорожание проезда во Львовской уже ударило по кошелькам украинцев.

Подорожание проезда во Львовской области стало причиной возмущения местных пассажиров, сообщает Politeka.

С 1 мая 2025 г. перевозчики повысили тарифы на пригородные и междугородные автобусы. Они выросли на 15-20%, в результате чего минимальная цена поездки теперь составляет 30 гривен.

Как сообщается, причиной такой ситуации есть несколько факторов, среди которых рост официальных зарплат, удорожание запчастей и уменьшение пассажиропотока. К примеру, на популярном маршруте Жовтанцы-Львов стоимость билета выросла с 40 до 50 гривен.

Председатель правления "Укравтотранс-Львов" Иван Велийко подтвердил, что тарифы выросли на всех крупных автотранспортных предприятиях области, включая АТП Львова 14631 и Самборское АТП 14608.

Степан Рудницкий, начальник управления транспорта Львовской ОВА, отметил, что перевозчики обязаны уведомлять администрацию за 10 дней до повышения тарифов. Причины удорожания также включают необходимость сохранения средней зарплаты водителей на уровне более 20 тысяч гривен.

Несмотря на объяснения перевозчиков, подорожание проезда во Львовской области повлекло за собой значительное возмущение среди пассажиров. Люди считают новые расценки чрезмерно высокими и сомневаются в их обоснованности.

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