Прогноз погоди у Запорізькій області на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє деякі погодні сюрпризи.

Синоптики вже підготували прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня та розкрили, які погодні сюрпризи чекають містян, інформує Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 12-ого числа: день протримається пасмурним - з самого ранку у місті небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Невеликі опади прогнозуються цього дня. Температура повітря підніметься до +15 градусів.

У вівторок 13.05: стане ще тепліше повітря прогріється до +12 градусів. Тільки вечір порадує ясним небом. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.

Середа 14.05: ще починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небозвід вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. Температура – від +6 до +15 градусів.

У четвер, 15-ого травня: синоптики обіцяють від 8 до 17 градусів зі знаком "+". Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме злива, проте ближче до вечора вона закінчиться.

П'ятниця 16-ого: зберігатися похмура погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Йтиме злива. Температура повітря – +10 до +18.

Субота 17-ого: триматиметься хмарність. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого кінця доби - прогріється від +10 до +18.

Неділя 18-ого: ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ. Протримається +10 до +17. Отже прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє деякі зміни та неприємні погодні сюрпризи.

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