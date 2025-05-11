Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая обещает некоторые погодные сюрпризы.

Синоптики уже подготовили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая и раскрыли погодные сюрпризы жителей горожан, информирует Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 12 числа : день продержится пасмурным - с самого утра в городе небо покроется облаками, которые продержатся до самого конца дня. Небольшие осадки прогнозируются в этот день. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Во вторник 13.05: станет еще теплее воздух прогреется до +12 градусов. Только поздняя пора порадует ясным небом. Небольшой дождь будет идти ночью и днем ​​и закончится только ближе к концу 13-ого мая.

Среда 14.05: еще начиная с раннего утра и до позднего вечера, небосвод покрыт облаками. Осадков не прогнозируется. Температура – ​​от +6 до +15 градусов.

В четверг, 15-ого: синоптики обещают от 8 до 17 градусов со знаком "+". Число неба во второй половине дня исчезнет за облаками, но к вечеру снова прояснится. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти ливень, однако ближе к вечеру он закончится.

Пятница 16-го: сохраняется пасмурная погода. Ночью и утром осадки не ожидаются. Пройдет ливень. Температура воздуха – +10 до +18.

Суббота 17-го: будет держаться облачность. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до самого конца суток - прогреется от +10 до +18.

Воскресенье 18-ого: ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь. Продержится +10 до +17. Итак , прогноз погоды в Запорожье на неделю с 12 по 18 мая обещает некоторые изменения и неприятные погодные сюрпризы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график автобусов в Запорожье: жителей предупредили об изменениях по пути.

Також Politeka писала, Помощь на аренду жилья в Запорожье: как принять участие в проекте.

Как сообщала Politeka, Работа в Запорожье: ищут пенсионеров для несложной работы, готовы платить от 15 тысяч гривен.