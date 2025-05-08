Синоптики поділилися прогнозом погоди для Харкова та області на пʼятницю, 9 травня 2025 року, і він не дуже приємний.

Протягом доби на території Харкова та області, як передбачає прогноз погоди на 9 травня, очікується хмарність із проясненнями, пише Politeka.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, вночі та вранці обійдеться без опадів, а от у другій половині дня пройдуть дощі, місцями з грозами.

Вітер у Харкові та області, відповідно до прогнозу погоди на 9 травня, північного напрямку, швидкістю 5-10 метрів за секунду, помірний, але неприємний.

Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що загалом по Україні через діяльність циклону та його атмосферних фронтів у більшість регіонів прийдуть дощі, а в Карпатах навіть випаде мокрий сніг.

У Харківській області прогноз погоди на 9 травня передбачає вночі +4+9 градусів тепла, вдень до +14+19. У облцентрі очікується в нічні години +5+7, в денні – +15+17 градусів, також із дощами в другій половині дня.

Як повідомляють в Укргідромтцентрі, в суботу також хмарно, невеликі опади, вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду, а температура повітря дещо знизиться – максимум до +9+14.

Наталка Діденко додала, що вологість, холодні ночі та навіть імовірність заморозків по Україні очікуються і протягом наступних днів, але при цьому денна температура повітря має піднятися на кілька градусів і стати більш комфортною.

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