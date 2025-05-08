В течение суток на территории Харькова и области, согласно прогнозу погоды на 9 мая, ожидается облачность с прояснениями, пишет Politeka.
По данным регионального центра гидрометеорологии, ночью и утром обойдется без осадков, а вот во второй половине дня пройдут дожди, местами с грозами.
Ветер в Харькове и области, согласно прогнозу погоды на 9 мая, северного направления, скоростью 5-10 метров в секунду, умеренный, но неприятный.
Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в целом по Украине из-за деятельности циклона и его атмосферных фронтов в большинство регионов придут дожди, а в Карпатах даже выпадет мокрый снег.
В Харьковской области прогноз погоды на 9 мая предусматривает ночью +4+9 градусов тепла, днем до +14+19. В облцентре ожидается в ночные часы +5+7, в дневные – +15+17 градусов, также с дождями во второй половине дня.
Как сообщают в Укргидромтцентре, в субботу также облачно, небольшие осадки, ветер усилится до 7-12 метров в секунду, а температура воздуха несколько снизится – максимум до +9+14.
Наталья Диденко добавила, что влажность, холодные ночи и даже вероятность заморозков по Украине ожидаются и в течение следующих дней, но при этом дневная температура воздуха должна подняться на несколько градусов и стать более комфортной.
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