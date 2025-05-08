Синоптики поделились прогнозом погоды для Харькова и области на пятницу, 9 мая 2025 года, и он не очень приятный.

В течение суток на территории Харькова и области, согласно прогнозу погоды на 9 мая, ожидается облачность с прояснениями, пишет Politeka.

По данным регионального центра гидрометеорологии, ночью и утром обойдется без осадков, а вот во второй половине дня пройдут дожди, местами с грозами.

Ветер в Харькове и области, согласно прогнозу погоды на 9 мая, северного направления, скоростью 5-10 метров в секунду, умеренный, но неприятный.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в целом по Украине из-за деятельности циклона и его атмосферных фронтов в большинство регионов придут дожди, а в Карпатах даже выпадет мокрый снег.

В Харьковской области прогноз погоды на 9 мая предусматривает ночью +4+9 градусов тепла, днем ​​до +14+19. В облцентре ожидается в ночные часы +5+7, в дневные – +15+17 градусов, также с дождями во второй половине дня.

Как сообщают в Укргидромтцентре, в субботу также облачно, небольшие осадки, ветер усилится до 7-12 метров в секунду, а температура воздуха несколько снизится – максимум до +9+14.

Наталья Диденко добавила, что влажность, холодные ночи и даже вероятность заморозков по Украине ожидаются и в течение следующих дней, но при этом дневная температура воздуха должна подняться на несколько градусов и стать более комфортной.

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