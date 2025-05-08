Які графіки відключення світла можуть діяти на території Харкова та інших населених пунктів області в пʼятницю, 9 травня 2025 року.

Експерти розповіли про зміни в українській енергосистемі та можливі графіки відключення світла в Харкові та області на 9 травня 2025 року.

У компанії "Укренерго" повідомили, що протягом останньої доби в Україні дещо знизився рівень споживання електроенергії. Це відбулося завдяки тому, що в більшості регіонів панувала безхмарна погода, яка дозволила побутовим сонячним електростанціям більш ефективно працювати, розвантажуючи загальну мережу.

Енергетики відзначають, що максимум споживання за добу фіксується саме в вечірні години, та просять українців за можливості ощадливо використовувати електроенергію ввечері та вранці – в період із 8 до 10 години та з 18 до 22. У цей час рекомендується не використовувати одночасно по кілька потужних електроприладів.

Крім того, досі тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, які постраждали від ударів російських ракет і дронів. Незважаючи на ці складнощі, немає потреби запроваджувати в Україні, зокрема в Харкові та області, стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла на 9 травня.

В Харкові та області регулярно проводяться ремонтні роботи в мережах, через які доводиться застосовувати локальні графіки відключення світла, але на 9 травня про такі планові знеструмлення в регіоні також не повідомлялося. Якщо ситуація зміниться, про це повідомлять на сторінках обленерго та конкретних територіальних громад.

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