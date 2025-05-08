Какие графики отключения света могут действовать на территории Харькова и других населённых пунктов области в пятницу, 9 мая 2025 года.

Эксперты рассказали об изменениях в украинской энергосистеме и возможных графиках отключения света в Харькове и области на 9 мая 2025 года.

В компании "Укрэнерго" сообщили, что за последние сутки в Украине несколько снизился уровень потребления электроэнергии. Это произошло благодаря тому, что в большинстве регионов была безоблачная погода, которая позволила бытовым солнечным электростанциям более эффективно работать, разгружая общую сеть.

Энергетики отмечают, что максимум потребления за сутки фиксируется именно в вечерние часы, и просят украинцев по возможности экономить электроэнергию вечером и утром – в период с 8 до 10 часов и с 18 до 22. В это время рекомендуется не использовать одновременно по несколько мощных электроприборов.

Кроме того, до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, пострадавших от ударов российских ракет и дронов. Несмотря на эти сложности, нет необходимости вводить в Украине, в частности в Харькове и области, стабилизационные или аварийные графики отключения света на 9 мая.

В Харькове и области регулярно проводятся ремонтные работы в сетях, из-за которых приходится применять локальные графики отключения света, но на 9 мая о таких плановых обесточениях в регионе также не сообщалось. Если ситуация изменится, об этом сообщат на страницах облэнерго и конкретных территориальных общин.

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