Синоптики розповіли, які неприємні сюрпризи готує мешканцям прогноз погоди в Києві та області на 9 травня 2025 року.

У пʼятницю, 9 травня 2025 року, прогноз погоди для Києва та області обіцяє дощі, низькі температури та неприємний вітер, пише Politeka.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, протягом доби в регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень посилиться до помірного.

Відповідно до прогнозу погоди в Києві та області на 9 травня, вітер переважно північного напрямку, помірний, 5-10 метрів за секунду, але неприємний через вологість і досить низькі температури.

Прогноз погоди на 9 травня передбачає по Київській області вночі від +2 до +7 градусів, а вдень максимум до +8+13. У столиці очікується в нічні години +4+6, а в денні – до +9+11 тепла, повідомляє Politeka.

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, циклон та його атмосферні фронти в пʼятницю принесуть дощі в більшість регіонів Україні, а в Карпати навіть мокрий сніг. А температура повітря протягом дня буде дуже неоднорідною: на заході, півночі та в центрі – +10+14, на півдні +12+16, а на сході – +16+21.

За словами синоптика, для столиці на пʼятницю важко передбачати обсяг опадів, але точно буде волого та холодно. І подібна ситуація, хоч і вдень на кілька градів тепліше, спостерігатиметься і надалі.

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