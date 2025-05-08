Синоптики рассказали, какие неприятные сюрпризы готовит жителям прогноз погоды в Киеве и области на 9 мая 2025 года.

В пятницу, 9 мая 2025 года, прогноз погоды для Киева и области обещает дожди, низкие температуры и неприятный ветер, пишет Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в течение суток в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем ​​усилится до умеренного.

Согласно прогнозу погоды в Киеве и области на 9 мая, ветер преимущественно северного направления, умеренный, 5-10 метров в секунду, но неприятный из-за влажности и достаточно низких температур.

Прогноз погоды на 9 мая по Киевской области ночью от +2 до +7 градусов, а днем ​​максимум до +8+13. В столице ожидается в ночные часы +4+6, а в дневные – до +9+11 тепла, сообщает Politeka.

Как рассказала синоптикиня Наталья Диденко, циклон и его атмосферные фронты в пятницу принесут дожди в большинство регионов Украины, а в Карпаты даже мокрый снег. Температура воздуха в течение дня будет очень неоднородной: на западе, севере и в центре – +10+14, на юге +12+16, а на востоке – +16+21.

По словам синоптика, для столицы на пятницу сложно предусматривать объем осадков, но точно будет влажно и холодно. И подобная ситуация, хоть и днем ​​на несколько градов теплее, будет наблюдаться и дальше.

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