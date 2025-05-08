Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Одесі на 9 травня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди в Одесі на 9 травня попереджає мешканців про прохолодну й дощову п’ятницю, повідомляє Politeka.

Упродовж усього дня небо залишатиметься вкрите щільними хмарами. Дощ розпочнеться ще вранці та триватиме до вечора. Найінтенсивніші опади прогнозують у денні години — ймовірність дощу становитиме до 88%.

Температура повітря впродовж доби буде відносно стабільною: уночі й зранку +11…+13°C, вдень трохи підніметься до +14°C, а вже ввечері знизиться до +9°C. Водночас відчуватиметься повітря на кілька градусів нижче, особливо у вечірній час — лише +6°C. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним — у межах 753–758 мм рт. ст., а вологість — досить високою: від 67% до 88% протягом доби.

Варто зазначити, що висока вологість небезпечна тим, що ускладнює терморегуляцію організму, сприяє перегріванню та погіршує самопочуття.

Швидкість вітру зростатиме до 6.9 м/с у другій половині дня, посилюючи відчуття прохолоди.

За багаторічними спостереженнями, найтеплішим цей день був у 1968 та 1979 роках — +26°C. Найхолоднішим — у 1912 році, коли температура опускалась до +1°C. За народними прикметами, якщо цього дня ще лежить сніг, то літо буде спекотним. А якщо вдаряє мороз — це до ще семи днів холодної погоди.

Отже, прогноз погоди в Одесі на 9 травня змушує подбати про теплий одяг та парасолю.

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