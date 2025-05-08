Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Одессе на 9 мая и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Одессе на 9 мая предупреждает жителей о прохладной и дождливой пятнице, сообщает Politeka.

На протяжении всего дня небо будет покрыто плотными облаками. Дождь начнется еще утром и продлится до вечера. Самые интенсивные осадки прогнозируют в дневные часы – вероятность дождя составит до 88%.

Температура воздуха в течение суток будет относительно стабильной: ночью и утром +11…+13°C, днем ​​поднимется до +14°C, а уже вечером снизится до +9°C. В то же время воздух будет ощущаться на несколько градусов ниже, особенно в вечернее время — лишь +6°C. Атмосферное давление будет оставаться стабильным - в пределах 753-758 мм рт. ст., а влажность достаточно высокой: от 67% до 88% в течение суток.

Стоит отметить, что высокая влажность чревата терморегуляцией организма, способствует перегреванию и ухудшает самочувствие.

Скорость ветра будет расти до 6.9 м/с во второй половине дня, усиливая чувство прохлады.

По многолетним наблюдениям, самым теплым этот день был в 1968 и 1979 — +26°C. Самым холодным – в 1912 году, когда температура опускалась до +1°C. Если в этот день еще снег, то лето будет жарким. А если бывает мороз — это еще до семи дней холодной погоды.

Итак, прогноз погоды в Одессе на 9 мая заставляет позаботиться о теплой одежде и зонте.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены