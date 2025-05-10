Подорожчання овочів в Одесі в травні стало помітним для місцевих мешканців, тож розповідаємо детальніше, наскільки і за що доведеться платити більше.

Подорожчання овочів в Одесі торкнулося, як завжди, базових товарів, які є в щоденному раціоні всіх українців, повідомляє Politeka.

Подорожчання овочів в Одесі не припиняється, і це не може не турбувати покупців. Проте на ринку Привоз все ще можна знайти великий асортимент на будь-який смак і цінник.

Так, кілограм огірків на там зараз коштує від 50 до 65 гривень. Ціни на помідори варіюються від 85 до 110, але можна знайти й дешевші варіанти, що коштують близько 40 грн. Солодкий перець на ринку продається по 130-170 грн за кілограм, а ось за гострий перець доведеться заплатити 10 грн за штуку.

Подорожчання овочів в Одесі не оминуло і картоплю. Звичайна продається по 45 грн за кіло, а ось молода - коштує від 110 до 150. Цибуля, морква та буряки - по 45-50. За печериці доведеться віддати 100-120, а гливи можна придбати по 140-150.

Що стосується капусти, то білокачанна продається за 60-70 за кілограм. Цвітну капусту можна знайти по 100-120, а броколі - від 150 до 180 за кіло. Пекінська - коштує 100, а ось молодий часник обійдеться у 180. Звичайний часник можна знайти з цінником 70-100 гривень.

Як і раніше, зелень залишається популярною серед покупців. Зелена цибуля на ринку коштує 10 за пучок, салат — від 15 до 20, щавель та рукола — по 10. Кабачки продаються по 100 за кіло, а «сині» можна взяти по 150. Редис на Привозі віддають за 30-40.

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