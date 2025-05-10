Подорожание овощей в Одессе в мае стало заметным для местных жителей, так что рассказываем подробнее, насколько и за что придется платить больше.

Подорожание овощей в Одессе коснулось, как обычно, базовых товаров, которые есть в ежедневном рационе всех украинцев, сообщает Politeka.

Подорожание овощей в Одессе не прекращается, и это не может не беспокоить покупателей. Однако на рынке Привоза все еще можно найти большой ассортимент на любой вкус и ценник.

Да, килограмм огурцов там сейчас стоит от 50 до 65 гривен. Цены на помидоры варьируются от 85 до 110, но можно найти и более дешевые варианты, которые стоят около 40 грн. Сладкий перец на рынке продается по 130–170 грн за килограмм, а вот за острый перец придется заплатить 10 грн за штуку.

Подорожание овощей в Одессе не обошло и картошку. Обычная продается по 45 грн за кило, а вот молодая – стоит от 110 до 150. Лук, морковь и свекла – по 45-50. За шампиньоны придется отдать 100-120, а вешенки можно приобрести по 140-150.

Что касается капусты, то белокочанная продается за 60-70 за килограмм. Цветную капусту можно найти по 100-120, а брокколи – от 150 до 180 за кило. Пекинская – стоит 100, а вот молодой чеснок обойдется в 180. Обычный чеснок можно найти с ценником 70-100 гривен.

По-прежнему зелень остается популярной среди покупателей. Зеленый лук на рынке стоит 10 за пучок, салат – от 15 до 20, щавель и руккола – по 10. Кабачки продаются по 100 за кило, а «синие» можно взять по 150. Редис на Привозе отдают за 30-40.

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