Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі існують для того, щоб підтримати окремі групи людей у складних ситуаціях.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі стали справжнім порятунком для багатьох, адже завдяки благодійним організаціям та небайдужим волонтерам люди можуть отримати необхідні харчі, а іноді й медикаменти, повідомляє Politeka.

Одним із активних учасників цієї ініціативи є благодійний фонд "Жінки Поруч". Організація надає допомогу не лише переселенцям з прифронтових територій, а й матерям-одиначкам, багатодітним жінкам, а також тим, хто потрапив у складні життєві обставини. За деталями можете звертатися за номером +380939790943.

Ще одна організація, яка дає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, це волонтерський рух "Паляниця". Вони також підтримують військових, малозабезпечених громадян та осіб з інвалідністю. Щоб дізнатися більше про умови отримання допомоги, можна звертатися через Instagram.

Не залишаються осторонь і інші волонтери, зокрема Олексій, який забезпечує харчуванням. Отримати підтримку можна за адресою комплекс Queen, вулиця Посмітного, 1, або зателефонувавши за номером +380675575274.

Також Ірина та Тарас організовують гарячі обіди для військових і діляться їжею з переселенцями, літніми людьми та безхатьками. Звертатися до них можна за телефоном +380936765556.

Отже, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі стали рятівним колом для багатьох у цей непростий час.

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