Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе существуют для того, чтобы поддержать отдельные группы людей в сложных ситуациях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе стали настоящим спасением для многих, ведь благодаря благотворительным организациям и неравнодушным волонтерам люди могут получить необходимое пропитание, а иногда и медикаменты, сообщает Politeka.

Одним из активных участников этой инициативы является благотворительный фонд "Женщины Рядом". Организация оказывает помощь не только переселенцам с прифронтовых территорий, но и матерям-одиночкам, многодетным женщинам, а также попавшим в сложные жизненные обстоятельства. За деталями можете обращаться по телефону +380939790943.

Еще одна организация, которая дает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, это волонтерское движение "Паляница". Они также поддерживают военных, малоимущих граждан и лиц с инвалидностью. Чтобы узнать больше об условиях получения пособия, можно обращаться через Instagram.

Не остаются в стороне и другие волонтеры, в частности, Алексей, который обеспечивает питанием. Получить поддержку можно по адресу комплекс Queen, улица Посмитного, 1, или позвонив по телефону +380675575274.

Также Ирина и Тарас организуют горячие обеды для военных и делятся едой с переселенцами, пожилыми людьми и бездомными. Обращаться к ним можно по телефону +380936765556.

Итак, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе стали спасительным кругом для многих в это непростое время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены