У четвер метеорологічна ситуація дещо зміниться – яким буде прогноз погоди в Харкові та області на 8 травня 2025 року.

Експерти попередили, які зміни обіцяє мешканцям прогноз погоди в Харкові та області на четвер, 8 травня 2025 року, пише Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в більшості регіонів України в четвер опади ненадовго припиняться, але на сході вночі ще пройдуть дощі.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, в Харкові та області прогноз погоди на 8 травня передбачає хмарність із проясненнями. Вночі пройде дощ, а вдень уже істотних опадів не очікується.

Вітер протягом доби північного напрямку, помірний, 5-10 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

У деяких регіонах Україні в нічні години знову очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів, через що Укргідрометцентр оголосив про перший рівень небезпечності, але Харківщину ця негода омине.

Вночі по області температура повітря, відповідно до прогнозу погоди на 8 травня, становитиме +5+10 тепла, вдень підніметься до +13+18. У облцентрі очікується коливання температури від +7+9 в нічні години до +16+18 в денні.

Наталка Діденко додала, що вже з пʼятниці на території України знову почнуться періодичні дощі та пануватиме вологість, але вже скоро почнеться невелике потепління, температура повітря маєт бути комфортною, без шалених літніх плюсів.

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