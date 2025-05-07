Эксперты предупредили, какие изменения обещает жителям прогноз погоды в Харькове и области на четверг, 8 мая 2025 года, пишет Politeka.
Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в большинстве регионов Украины в четверг осадки ненадолго прекратятся, но на востоке ночью еще пройдут дожди.
По данным регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове и области прогноз погоды на 8 мая предусматривает облачность с прояснениями. Ночью дождь, а днем уже существенных осадков не ожидается.
Ветер в течение суток северного направления, умеренный, 5-10 метров в секунду, сообщает Politeka.
В некоторых регионах Украины в ночные часы снова ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов, из-за чего Укргидрометцентр объявил о первом уровне опасности, но Харьковщину эта ненастье обойдет стороной.
Ночью по области температура воздуха, согласно прогнозу погоды на 8 мая, составит +5+10 тепла, днем поднимется до +13+18. В облцентре ожидается колебание температуры от +7+9 в ночные часы до +16+18 в дневные.
Наталья Диденко добавила, что уже с пятницы на территории Украины снова начнутся периодические дожди и будет царить влажность, но уже скоро начнется небольшое потепление, температура воздуха должна быть комфортной, без бешеных летних плюсов.
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