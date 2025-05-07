В четверг метеорологическая ситуация несколько изменится – каким будет прогноз погоды в Харькове и области на 8 мая 2025 года.

Эксперты предупредили, какие изменения обещает жителям прогноз погоды в Харькове и области на четверг, 8 мая 2025 года, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в большинстве регионов Украины в четверг осадки ненадолго прекратятся, но на востоке ночью еще пройдут дожди.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове и области прогноз погоды на 8 мая предусматривает облачность с прояснениями. Ночью дождь, а днем ​​уже существенных осадков не ожидается.

Ветер в течение суток северного направления, умеренный, 5-10 метров в секунду, сообщает Politeka.

В некоторых регионах Украины в ночные часы снова ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов, из-за чего Укргидрометцентр объявил о первом уровне опасности, но Харьковщину эта ненастье обойдет стороной.

Ночью по области температура воздуха, согласно прогнозу погоды на 8 мая, составит +5+10 тепла, днем ​​поднимется до +13+18. В облцентре ожидается колебание температуры от +7+9 в ночные часы до +16+18 в дневные.

Наталья Диденко добавила, что уже с пятницы на территории Украины снова начнутся периодические дожди и будет царить влажность, но уже скоро начнется небольшое потепление, температура воздуха должна быть комфортной, без бешеных летних плюсов.

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