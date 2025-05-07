Мешканців попереджають, що в четвер, 8 травня 2025 року, в Харківській області будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

Які графіки відключення світла діятимуть у Харківській області 8 травня 2025 року на тлі ускладення ситуації в українській енергосистемі, повідомляє Politeka.

У компанії "Укренерго" повідомляють, що рівень споживання електроенергії в Україні зараз тримається на високому рівні через похолодання та високу хмарність, яка заважає побутовим сонячним електростанціям ефективно працювати.

Тому енергетики звертаються до українців із наполегливим проханням ощадливо використовувати електроенергію. Важливо за можливості перенести використання потужних електроприладів на нічні години, а в період із 8:00 до 22:00 не використовувати одразу по кілька таких приладів, аби не перенавантажувати мережу, пише Politeka.

На четвер, 8 травня, в Харківській області плануються лише мінімальні локальні графіки відключення світла. Зокрема повідомляється про планові знеструмлення в межах Люботинської міської територіальної громади з 9:00:08 до 17:00:59 – в місті Люботин по вулиці Ревчанська, провулках Караванський, Хутірський, Ревчанський.

Енергетики поки не повідомляли про заплановані знеструмлення в інших населених пунктах регіону, але ситуація ще може змінитися, тому за оновленими даними стежте на сторінці обленерго.

Про стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла в Харкові та області на 8 травня мова наразі не йде взагалі.

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