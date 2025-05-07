Жителей предупреждают, что в четверг, 8 мая 2025 года, в Харьковской области будут применяться локальные графики отключения света.

Какие графики отключения света будут действовать в Харьковской области 8 мая 2025 года на фоне усложнения ситуации в украинской энергосистеме, сообщает Politeka.

В компании "Укрэнерго" сообщают, что уровень потребления электроэнергии в Украине сейчас держится на высоком уровне из-за похолодания и высокой облачности, которая мешает бытовым солнечным электростанциям эффективно работать.

Поэтому энергетики обращаются к украинцам с настойчивой просьбой бережно использовать электроэнергию. Важно по возможности перенести использование мощных электроприборов на ночные часы, а в период с 8:00 до 22:00 не использовать сразу несколько таких приборов, чтобы не перегружать сеть, пишет Politeka.

В четверг, 8 мая, в Харьковской области планируются только минимальные локальные графики отключения света. В частности, сообщается о плановых обесточениях в пределах Люботинской городской территориальной общины с 9:00:08 до 17:00:59 – в городе Люботин по улице Ревчанская, переулках Караванский, Хуторский, Ревчанский.

Энергетики пока не сообщали о планируемых обесточениях в других населенных пунктах региона, но ситуация еще может измениться, поэтому за обновленными данными следите на странице облэнерго.

О стабилизационных и аварийных графиках отключения света в Харькове и области на 8 мая речь пока не идет вообще.

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