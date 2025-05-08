Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі наразі відтерміноване, однак Національний банк України попереджає про ймовірне зростання цін у найближчі роки, повідомляє Politeka.

Згідно з квітневим інфляційним звітом НБУ, у 2025 році суттєвого підвищення не очікується, але вже з 2026 року можливе поступове приведення цін до економічно обґрунтованого рівня.

Уряд України продовжив дію чинного тарифу на електроенергію — 4,32 грн за кВт·год — щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Для користувачів двозонних лічильників також збережено пільгову нічну ставку — 2,16 грн за кВт·год. Газ для населення також залишиться у межах стабільної ціни: з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026 року оплата становитиме 7,96 грн за кубометр відповідно до умов тарифного плану «Фіксований» від НАК «Нафтогаз України».

Попри відсутність змін у травні, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі, за прогнозами аналітиків, стане актуальним після завершення дії відповідних урядових постанов і тарифних обмежень. У НБУ зазначають, що нинішнє стримування цін позитивно впливає на рівень інфляції, але водночас послаблює фінансову спроможність енергетичних компаній і створює ризики для стабільності енергоринку в перспективі.

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