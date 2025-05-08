Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре отсрочено, однако Национальный банк Украины предупреждает о вероятном росте цен в ближайшие годы, сообщает Politeka.

Согласно апрельскому инфляционному отчету НБУ, в 2025 году существенного повышения не ожидается, но уже с 2026 года возможно постепенное приведение цен к экономически обоснованному уровню.

Правительство Украины продлило действие действующего тарифа на электроэнергию - 4,32 грн за кВтч - по меньшей мере до 31 октября 2025 года. Для пользователей двухзонных счетчиков также сохранена льготная ночная ставка — 2,16 грн за кВтч. Газ для населения также останется в пределах стабильной цены: с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года плата составит 7,96 грн за кубометр в соответствии с условиями тарифного плана «Фиксированный» от НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на отсутствие изменений в мае, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре, по прогнозам аналитиков, станет актуальным по завершении действия соответствующих правительственных постановлений и тарифных ограничений. В НБУ отмечают, что нынешнее сдерживание цен оказывает положительное влияние на уровень инфляции, но в то же время ослабляет финансовую состоятельность энергетических компаний и создает риски для стабильности энергорынка в перспективе.

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