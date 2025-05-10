Подорожчання проїзду в Запоріжжі викликало запитання, оскільки для змін у тарифікації повинна була бути проведена відповідна процедура, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Запоріжжі мало б відбуватися з публікацією аналізу регуляторного впливу, а також наданням інформації про дату оприлюднення проєкту акта. Однак чиновники заявляють, що таких документів просто не існує.

Крім того, подорожчання проїзду в Запоріжжі суттєво змінює взаємини між міською владою та транспортними перевізниками, а також має серйозний вплив на життя мешканців міста. З цієї причини необхідно було дотриматися всіх вимог, передбачених законодавством, зокрема щодо оприлюднення відповідних паперів.

Міська рада не надала жодної конкретної інформації щодо зростання тарифів, посилаючись на воєнний стан, який нібито звільняє місцеві органи влади від необхідності дотримуватись стандартних процедур. Проте, юридична радниця міськради, Аліна Родіна, вважає, що навіть в умовах воєнного стану органи влади повинні виконувати всі регуляторні вимоги.

Це підтверджується роз’ясненнями Державної регуляторної служби. За словами Родіної, законодавство не дозволяє ігнорувати процедури, навіть якщо діє воєнний стан. Цей момент закріплений у Законі України №2259.

Нагадаємо, що зростання тарифів в місті зачепило комунальний транспорт ( стрибок із 10 до 15 грн) та для приватних перевізників (ріст із 12 до 17 грн).

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