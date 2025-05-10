Подорожание проезда в Запорожье вызвало вопрос, поскольку для изменений в тарификации должна была быть проведена соответствующая процедура, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Запорожье должно было происходить с публикацией анализа регуляторного влияния, а также предоставлением информации о дате обнародования проекта акта. Однако чиновники заявляют, что таких документов просто нет.

Кроме того, подорожание проезда в Запорожье существенно меняет взаимоотношения между городскими властями и транспортными перевозчиками, а также имеет серьезное влияние на жизнь жителей города. По этой причине необходимо было соблюдать все требования, предусмотренные законодательством, в частности, обнародование соответствующих бумаг.

Городской совет не предоставил никакой конкретной информации о росте тарифов, ссылаясь на военное положение, которое якобы освобождает местные органы власти от необходимости соблюдать стандартные процедуры. Однако юридическая советница горсовета Алина Родина считает, что даже в условиях военного положения органы власти должны выполнять все регуляторные требования.

Это подтверждается разъяснениями Государственной регуляторной службы. По словам Родиной, законодательство не разрешает игнорировать процедуры, даже если действует военное положение. Этот момент закреплен в Законе №2259.

Напомним, что рост тарифов в городе задел коммунальный транспорт (скачок с 10 до 15 грн) и для частных перевозчиков (рост с 12 до 17 грн).

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