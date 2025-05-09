Підставою для нових звернень перевізників, щодо подорожчання проїзду в Хмельницькому, стало нещодавнє зростання цін на проїзд у низці міст області.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому стає все ближчим, адже перевізники почали все активніше просити підвищити ціни, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо на даний момент.

Приватні перевізники вже неодноразово зверталися до міської влади з проханням переглянути чинні тарифи на проїзд.

Підставою для нових звернень перевізників стало нещодавнє зростання цін на проїзд у низці міст області. Зокрема, в Кам’янці-Подільському з 1 квітня тариф на перевезення приватними перевізниками зріс із 10 до 13 гривень. При цьому самі підприємці пропонували підняти його до 18 гривень, однак місцева влада ухвалила компромісне рішення.

У Старокостянтинові тариф також було переглянуто: нині проїзд у звичайному режимі коштує 15 гривень. Для школярів та учнів місцевого аграрно-промислового ліцею діє пільгова ціна — 7,50 грн у навчальний період.

Представники хмельницьких автоперевізників зазначають, що економічно обґрунтованим подорожчання проїзду в Хмельницькому для них є 15–20 гривень. Серед аргументів — постійне подорожчання пального, комплектуючих та витрат на обслуговування транспорту. Окрім того, найближчим часом у маршрутках мають запрацювати валідатори, за користування якими перевізники сплачуватимуть до 10% від кожного квитка.

Зазначається також, що зростання вартості обслуговування транспорту вже давно випереджає рівень чинного тарифу.

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