Основанием для новых обращений перевозчиков относительно подорожания проезда в Хмельницком стал недавний рост цен на проезд в ряде городов области.

Удорожание проезда в Хмельницком становится все ближе, ведь перевозчики стали все активнее просить повысить цены, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

Частные компании уже неоднократно обращались к городским властям с просьбой пересмотреть действующие тарифы на проезд.

Основанием для новых обращений перевозчиков стал недавний рост цен на поездку в ряде городов области. В частности, в Каменце-Подольском с 1 апреля тариф на перевозку вырос с 10 до 13 гривен. При этом сами предприниматели предлагали поднять его до 18 гривен, однако местные власти приняли компромиссное решение.

В Староконстантинове тариф также был пересмотрен: сейчас поездка в обычном режиме стоит 15 гривен. Для школьников и учащихся местного аграрно-промышленного лицея действует льготная цена - 7,50 грн в учебный период.

Представители хмельницких автоперевозчиков отмечают, что экономически обоснованным подорожание проезда в Хмельницком для них 15–20 гривен. Среди аргументов – постоянное подорожание горючего, комплектующих и расходов на обслуживание транспорта. Кроме того, в ближайшее время в маршрутках должны заработать валидаторы, за пользование которыми перевозчики будут платить до 10% каждого билета.

Отмечается, что рост стоимости обслуживания транспорта уже давно опережает уровень действующего тарифа.

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