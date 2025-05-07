Частину адрес зачепить відключення світла в Одесі та області 8 травня, відомо, де введуть графіки.

У четвер деякі жителі залишаться без електропостачання, графіки відключення світла в Одесі 8 травня заплановані через планові ремонтні роботи на мережах, повідомляє Politeka.net.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, "ДТЕК" буде проводити профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади з 8 ранку до 17:00 на вулицях Данченка та Олександрійській.

ДТЕК також проводитиме профілактичні роботи у межах Успeнівської сільської територіальної громади.

У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у дяких населених пунктах.

Успенівська сільська рада теж попередила про обмеження з 8 до 13:00 за такими адресами:

вул. Кишинівська 30/А

вул. Балківська,

Вузька,

Кишинівська,

Мічуріна,

Перемоги,

Південна,

Пушкіна,

Садова,

Степова,

Халікова,

Шевченка.

Мешканців просять ставитись до змін з розумінням і заздалегідь готуватися до можливих перебоїв.

У разі виникнення питань щодо відключень мешканцям рекомендують звертатися до контакт-центру енергопостачальної компанії або слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.

для стаціонарних телефонів:

+38 (048) 705 90 90

для мобільних телефонів:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Е-mаіІ: сеnter@oblenergo.odessa.ua.

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