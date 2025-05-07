У четвер деякі жителі залишаться без електропостачання, графіки відключення світла в Одесі 8 травня заплановані через планові ремонтні роботи на мережах, повідомляє Politeka.net.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, "ДТЕК" буде проводити профілактичні роботи у межах Чорноморської міської територіальної громади з 8 ранку до 17:00 на вулицях Данченка та Олександрійській.
ДТЕК також проводитиме профілактичні роботи у межах Успeнівської сільської територіальної громади.
У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії у дяких населених пунктах.
Успенівська сільська рада теж попередила про обмеження з 8 до 13:00 за такими адресами:
- вул. Кишинівська 30/А
- вул. Балківська,
- Вузька,
- Кишинівська,
- Мічуріна,
- Перемоги,
- Південна,
- Пушкіна,
- Садова,
- Степова,
- Халікова,
- Шевченка.
Мешканців просять ставитись до змін з розумінням і заздалегідь готуватися до можливих перебоїв.
У разі виникнення питань щодо відключень мешканцям рекомендують звертатися до контакт-центру енергопостачальної компанії або слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.
для стаціонарних телефонів:
+38 (048) 705 90 90
для мобільних телефонів:
+38 (068) 705 90 90
+38 (095) 705 90 90
+38 (073) 705 90 90
Е-mаіІ: сеnter@oblenergo.odessa.ua.
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