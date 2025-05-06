Які опади та температури обіцяє мешканцям прогноз погоди в Харкові та області на середу, 7 травня 2025 року.

Експерти регіонального центру з гідрометеорології розповіли, чим здивує прогноз погоди в Харкові та області на середу, 7 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Протягом усієї доби в регіоні буде хмарно, пройдуть дощі.

Вітер у нічні години південно-східного напрямку, в денні – північно-західного, помірний, швидкістю від пʼяти до десяти метрів за секунду.

Вночі в Харківській області, як обіцяє прогноз погоди на 7 травня 2025 року, температура повітря становитиме +9+14 градусів тепла, за день підніметься максимум до +14+19, пише Politeka.

У Харкові також дощитиме. Прогноз погоди на 7 травня передбачає коливання температури від +10+12 вночі до +15+17 вдень.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що в середу по всій Україні періодичні дощі, в південних регіонах, окрім Запоріжжя та Криму, можливі навіть сильні зливи. А от на заході та півночі вдень опади припиняться, хоч і ненадовго.

За словами синоптика, загалом по Україні температура повітря очікується в межах +14+18 градусів, дещо тепліше на півдні – +19+22, ще тепліше на південному сході – до +20+25.

У четвер, за даними Укргідрометцентру, в регіоні знову буде хмарно з проясненнями, вночі опади, температура становитиме +5+10 градусів, а вдень без істотних опадів, до +13+18, вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про пенсії в Харкові: хто отримає підвищені виплати у травні.

Також Politeka писала про відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові: кому приготуватися.

Крім того, Politeka розповідала про можливе припинення газопостачання в Харкові на тиждень.