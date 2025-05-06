Какие осадки и температуры обещает прогноз погоды в Харькове и области на среду, 7 мая 2025 года.

Эксперты регионального центра по гидрометеорологии рассказали, чем удивит прогноз погоды в Харькове и области на среду, 7 мая 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток в регионе будет облачно, пройдут дожди.

Ветер в ночные часы юго-восточного направления, в дневные – северо-западного, умеренный, скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Ночью в Харьковской области, как обещает прогноз погоды на 7 мая 2025 года, температура воздуха +9+14 градусов тепла, за день поднимется максимум до +14+19, пишет Politeka.

В Харькове также будет дождь. Прогноз погоды на 7 мая предполагает колебание температуры от +10+12 ночью до +15+17 днем.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что в среду по всей Украине периодические дожди, в южных регионах, кроме Запорожья и Крыма, возможны даже сильные ливни. А вот на западе и севере днем ​​осадки прекратятся, хоть и ненадолго.

По словам синоптика, в целом по Украине температура воздуха ожидается в пределах +14+18 градусов, несколько теплее на юге – +19+22, еще теплее на юго-востоке – до +20+25.

В четверг, по данным Укргидрометцентра, в регионе снова будет облачно с прояснениями, ночью осадки, температура +5+10 градусов, а днем ​​без существенных осадков, до +13+18, ветер усилится до 7-12 метров в секунду.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о пенсиях в Харькове: кто получит повышенные выплаты в мае.

Также Politeka писала об отключении воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове: кому приготовиться.

Кроме того, Politeka рассказывала о возможном прекращении газоснабжения в Харькове на неделю.