Тимчасові місцеві графіки відключення світла знову будуть застосовуватися в Харківській області в середу, 7 травня 2025 року.

Які графіки відключення світла діятимуть у Харкові та області на тлі погіршення погоди та нових атак російських окупаційних військ, повідомляє Politeka.

Напередодні, як повідомили в обленерго, в результаті атаки ворожих безпілотників було пошкоджено повітряну лінію електропередач у Харкові, без електропостачання тимчасово залишилися 135 домоволодінь у приватному секторі в Шевченківському районі. Фахівці проведи аварійно-відновлювальні роботи та заживили всіх знеструмлених споживачів.

Загалом по Україні зараз фіксується підвищення споживання електроенергії. Це відбувається через різке похолодання та хмарність, яка перешкоджає ефективній роботі побутових сонячних електростанцій та розвантаженню загальної мережі.

Попри всі складнощі, підстав запроваджувати стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла в регіоні на 7 травня 2025 року немає, але на цей день плануються тимчасові локальні знеструмлення.

Зокрема, як переджають енергетики, графіки відключення світла на 7 травня будуть застосовуватися на території Люботинської міської громади. З 09:00:29 до 17:00:59 без електропостачання залишаться деякі мешканці таких населених пунктів Харківської області:

селище Караван по вулиці Заводській

міста Люботин по вул. Заводській.

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