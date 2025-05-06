Временные местные графики отключения света снова будут применяться в Харьковской области в среду, 7 мая 2025 года.

Какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области на фоне ухудшения погоды и новых атак российских оккупационных войск, сообщает Politeka.

Накануне, как сообщили в облэнерго, в результате атаки вражеских беспилотников была повреждена воздушная линия электропередач в Харькове, без электроснабжения временно осталось 135 домовладений в частном секторе в Шевченковском районе. Специалисты провели аварийно-восстановительные работы и заживили всех обесточенных потребителей.

В целом по Украине сейчас фиксируется повышение потребления электроэнергии. Это происходит из-за резкого похолодания и облачности, что препятствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций и разгрузке общей сети.

Несмотря на все сложности, оснований для введения стабилизационных или аварийных графиков отключения света в регионе на 7 мая 2025 года нет, но на этот день планируются временные локальные обесточения.

В частности, как предупреждают энергетики, графики отключения света на 7 мая будут применяться на территории Люботинской городской общины. С 09:00:29 до 17:00:59 без электроснабжения останутся некоторые жители таких населенных пунктов Харьковской области:

поселок Караван по улице Заводской

города Люботин на ул. Заводской.

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