Синоптики поділилися прогнозом погоди для Києва та області на середу, 7 травня 2025 року, та попередили про нові заморозки.

Прогноз погоди в Києві та області на середу, 7 травня 2025 року, не особливо порадує мешканців – знову опади та прохолода, пише Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що протягом доби в середу по Україні очікуються періодичні дощі, які вдень ненадовго припиняться в західних і північних регіонах.

За даними Укргідрометцентру, в Києві та області прогноз погоди на 7 травня обіцяє хмарність із проясненнями. Вночі та вранці пройдуть короткочасні дощі, а вдень обійдеться без істотних опадів.

Вітер у столиці північно-східного напрямку, помірний, 5-10 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

Температура повітря в Київській області, відповідно до прогнозу погоди на 7 травня, становитиме +4+9 градусів тепла, в денні години до +13+18. У столиці очіється в нічні години +7+9 градусів, а за день повітря максимально прогріється до +15+17.

Синоптики попереджають, що в ніч на четвер у західних, північних і центральних регіонах України знову очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0-3 градусів. Через це, зокрема і в столиці, оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Наталка Діденко додала, що протягом найближчих днів в Україні перевежатиме висока вологість, і лише в четвер очікується "суха пауза".

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