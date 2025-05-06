Синоптики поделились прогнозом погоды для Киева и области на среду, 7 мая 2025 года, и предупредили о новых заморозках.

Прогноз погоды в Киеве и области на среду, 7 мая 2025 года, не особо порадует жителей - снова осадки и прохлада, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в течение суток в среду по Украине ожидаются периодические дожди, которые днем ​​ненадолго прекратятся в западных и северных регионах.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области прогноз погоды на 7 мая обещает облачность с прояснениями. Ночью и утром кратковременные дожди, а днем ​​обойдется без существенных осадков.

Ветер в столице северо-восточного направления, умеренный, 5-10 метров в секунду, сообщает Politeka.

Температура воздуха в Киевской области, согласно прогнозу погоды на 7 мая, составит +4+9 градусов тепла, в дневные часы до +13+18. В столице ожидается в ночные часы +7+9 градусов, а за день воздух максимально прогреется до +15+17.

Синоптики предупреждают, что в ночь на четверг в западных, северных и центральных регионах Украины снова ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0-3 градусов. Поэтому, в частности и в столице, объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Наталья Диденко добавила, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать высокая влажность, и только в четверг ожидается "сухая пауза".

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