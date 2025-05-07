Укрпошта продовжує виплачувати пенсії в Донецькій області, зокрема в Костянтинівці, попри загрозу обстрілів та складну безпекову ситуацію, повідомляє Politeka.

Компанія повідомила, що тимчасово закрила деякі свої відділення у районах, які потерпають від активних бойових дій або зазнали руйнувань. Водночас мешканці Костянтинівки можуть звертатися до інших працюючих відділень у місті, де ситуація залишається контрольованою. Незважаючи на складні умови, «Укрпошта» успішно завершила виплату пенсій та соціальної допомоги у регіоні, запевнивши, що робитиме все можливе для стабільного надання послуг.

У пресслужбі компанії наголосили: їхні працівники щодня ризикують, аби забезпечити людей важливою фінансовою підтримкою. Виплата пенсії в Донецькій області є пріоритетом для поштового оператора, оскільки вона дозволяє багатьом літнім людям виживати в умовах війни. Укрпошта також закликала мешканців бути уважними до офіційної інформації щодо роботи відділень і звертатися лише до відкритих та безпечних точок обслуговування.

Підприємство вкотре підтвердило, що залишатиметься опорою для громадян навіть у найскладніших обставинах. Отже, навіть в умох війні українці зможуть продовжувати отримувати свої гроші.

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