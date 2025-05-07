Пенсия в Донецкой области будет продолжать выплачиваться, несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности.

Укрпочта продолжает выплачивать пенсии в Донецкой области, в частности в Константиновке, несмотря на угрозу обстрелов и сложную ситуацию в безопасности, сообщает Politeka.

Компания сообщила, что временно закрыла некоторые свои отделения в районах, которые страдают от активных боевых действий или подверглись разрушениям. В то же время жители Константиновки могут обращаться в другие работающие отделения в городе, где ситуация остается контролируемой. Несмотря на сложные условия, Укрпочта успешно завершила выплату пенсий и социальной помощи в регионе, заверив, что будет делать все возможное для стабильного предоставления услуг.

В пресс-службе компании подчеркнули: их работники ежедневно рискуют, чтобы обеспечить людей важной финансовой поддержкой. Выплата пенсии в Донецкой области является приоритетом для почтового оператора, поскольку она позволяет многим пожилым людям выживать в условиях войны. Укрпочта также призвала жителей быть внимательными к официальной информации о работе отделений и обращаться только к открытым и безопасным точкам обслуживания.

Предприятие еще раз подтвердило, что будет оставаться опорой для граждан даже в самых сложных обстоятельствах. Следовательно, даже в умах войны украинцы смогут продолжать получать свои деньги.

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