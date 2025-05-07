Нова система оплати за проїзд в Сумах робить користування громадським транспортом ще зручнішим.

Нова система оплати за проїзд в Сумах полегшить мандрівки місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Відтепер оплатити поїздку в автобусах і тролейбусах можна не лише через «Приват24», а й через застосунок monobank, інформує прессекретарка КП «Електроавтотранс» Марина Вакулішина.

QR-коди для сканування вже почали з’являтися в салонах транспорту, а протягом двох тижнів така функція стане доступною в усьому міському транспорті.

Для цього достатньо відсканувати QR-код за допомогою мобільного додатку – як monobank, так і «Приват24». Після сканування пасажир обирає кількість квитків, вказує картку та проводить оплату. Вартість встановлюється автоматично, що робить процес максимально простим. Оплачений квиток необхідно зберігати до завершення поїздки.

Нова система оплати за проїзд в Сумах дозволяє пасажирам уникнути потреби мати готівку чи завантажувати сторонні додатки, якщо вони вже користуються monobank. Такий підхід також пришвидшує посадку в години пік та зменшує навантаження на водіїв. Нововведення — частина загальної стратегії цифровізації міських послуг та покращення сервісу для мешканців.

Сумчани позитивно сприймають таку ініціативу, адже вона робить користування громадським транспортом ще зручнішим.

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