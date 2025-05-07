Новая система оплаты за проезд в Сумах делает пользование общественным транспортом еще более удобным.

Новая система оплаты за проезд в Сумах облегчит путешествия местных жителей, сообщает Politeka.

Теперь оплатить поездку в автобусах и троллейбусах можно не только через «Приват24», но и через приложение monobank, информирует пресс-секретарь КП «Электроавтотранс» Марина Вакулишина.

QR-коды для сканирования уже начали появляться в салонах транспорта, а в течение двух недель такая функция станет доступна во всем городском транспорте.

Для этого достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения – как monobank, так и «Приват24». После сканирования пассажир выбирает количество билетов, указывает карту и производит оплату. Цена устанавливается автоматом, что делает процесс очень обычным. Оплаченный билет необходимо хранить до завершения поездки.

Новая система оплаты за проезд в Сумах позволяет пассажирам избежать наличности или загружать посторонние приложения, если они уже пользуются monobank. Такой подход также ускоряет посадку в часы пик и уменьшает нагрузку на водителей. Нововведение – часть общей стратегии цифровизации городских услуг и улучшения сервиса для жителей.

Сумчане положительно воспринимают такую ​​инициативу, ведь она делает пользование общественным транспортом более удобным.

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