Нова система оплати за проїзд в Івано-Франківську 7 травня буде запроваджена через День міста, повідомляє Politeka.
На честь свята всі пасажири зможуть скористатися громадським транспортом безкоштовно, інформує міський голова Руслан Марцінків.
Безкоштовний проїзд діятиме в усьому комунальному транспорті, а також у приватних маршрутках — за умови, що пасажири будуть у вишиванках. Така ініціатива є частиною святкування Дня міста, покликана зробити пересування зручнішим для мешканців і гостей міста та підтримати національні традиції.
Очікується, що така нова система оплати за проїзд в Івано-Франківську 7 травня стане прикладом гармонійного проведення святкових ініціатив.
Водночас в області тривають важливі зміни у транспортній сфері. Зокрема, у Калуші нещодавно відбулися громадські обговорення, присвячені перегляду тарифів на перевезення у міському транспорті. Поточний тариф було встановлено ще у 2022 році, тому перевізники звернулися з проханням його скоригувати через зростання витрат. Серед основних причин — підвищення мінімальної зарплати, здорожчання запчастин, енергоносіїв та комунальних послуг.
На основі проведених розрахунків запропоновано новий тариф — 15 гривень за поїздку. Проєкт рішення вже оприлюднено на сайті Калуської міської ради.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.
Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.