Нова система оплати за проїзд в Івано-Франківську 7 травня є святковою ініціативою.

Нова система оплати за проїзд в Івано-Франківську 7 травня буде запроваджена через День міста, повідомляє Politeka.

На честь свята всі пасажири зможуть скористатися громадським транспортом безкоштовно, інформує міський голова Руслан Марцінків.

Безкоштовний проїзд діятиме в усьому комунальному транспорті, а також у приватних маршрутках — за умови, що пасажири будуть у вишиванках. Така ініціатива є частиною святкування Дня міста, покликана зробити пересування зручнішим для мешканців і гостей міста та підтримати національні традиції.

Очікується, що така нова система оплати за проїзд в Івано-Франківську 7 травня стане прикладом гармонійного проведення святкових ініціатив.

Водночас в області тривають важливі зміни у транспортній сфері. Зокрема, у Калуші нещодавно відбулися громадські обговорення, присвячені перегляду тарифів на перевезення у міському транспорті. Поточний тариф було встановлено ще у 2022 році, тому перевізники звернулися з проханням його скоригувати через зростання витрат. Серед основних причин — підвищення мінімальної зарплати, здорожчання запчастин, енергоносіїв та комунальних послуг.

На основі проведених розрахунків запропоновано новий тариф — 15 гривень за поїздку. Проєкт рішення вже оприлюднено на сайті Калуської міської ради.

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