Новая система оплаты за проезд в Ивано-Франковске 7 мая будет введена через День города, сообщает Politeka.

В честь праздника все пассажиры смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно, сообщает городской голова Руслан Марцинкив .

Бесплатный проезд будет действовать во всем коммунальном транспорте, а также в частных маршрутках при условии, что пассажиры будут в вышиванках. Такая инициатива является частью празднования Дня города, призвана сделать передвижение более удобным для жителей и гостей города и поддержать национальные традиции.

Ожидается, что новая система оплаты за проезд в Ивано-Франковске 7 мая станет примером гармоничного проведения праздничных инициатив.

В то же время в области продолжаются важные изменения в транспортной сфере. В частности, в Калуше недавно прошли общественные обсуждения, посвященные пересмотру тарифов на перевозку в городском транспорте. Текущий тариф был установлен еще в 2022 году, поэтому перевозчики обратились с просьбой его скорректировать из-за роста расходов. Среди основных причин – повышение минимальной зарплаты, удорожание запчастей, энергоносителей и коммунальных услуг.

На основе проведенных расчетов предложен новый тариф - 15 гривен за поездку. Проект решения уже обнародован на сайте Калушского городского совета.

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