Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області вже скоро може стати відчутним для місцевих мешканців.

У Калуші відбулося обговорення подорожчання проїзду в Івано-Франківській області, яке стосується підвищення тарифу на міські автобусні перевезення, запропонованого виконавчим комітетом міської ради, повідомляє Politeka.

Громадські обговорення були проведені у зв’язку з необхідністю коригування тарифу на транспортні послуги, оскільки чинний тариф був затверджений ще у 2022 році. Як повідомляється, основними причинами підвищення є зростання мінімальної заробітної плати, здорожчання запчастин для транспортних засобів, а також збільшення вартості енергоносіїв та комунальних послуг.

Згідно з новим проєктом рішення, ціна на одну поїздку має зрости до 15 грн, що є обґрунтованим з економічної точки зору, відповідно до проведених розрахунків та Методики розрахунку тарифів. Зазначений проект був оприлюднений на офіційному сайті міської ради, де жителі міста мали можливість ознайомитись з ним та висловити свої пропозиції.

Згідно з результатами громадського обговорення, не було надано жодних зауважень чи пропозицій. Тому, з урахуванням відсутності заперечень, проєкт буде передано на розгляд найближчого засідання виконавчого комітету Калуської міської ради для остаточного затвердження.

Очікується, що подорожчання проїзду в Івано-Франківській області сприятиме покриттю витрат на утримання транспортних засобів.

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