Подорожание проезда в Ивано-Франковской области уже скоро может ощутим для местных жителей.

В Калуше состоялось обсуждение подорожания проезда в Ивано-Франковской области, касающееся повышения тарифа на городские автобусные перевозки, предложенного исполнительным комитетом городского совета, сообщает Politeka.

Общественные обсуждения были проведены в связи с необходимостью корректировки тарифа на транспортные услуги, поскольку действующий тариф был утвержден еще в 2022 году. Основными причинами повышения являются рост минимальной заработной платы, удорожание запчастей для транспортных средств, а также увеличение стоимости энергоносителей и коммунальных услуг.

Согласно новому проекту решения, цена на одну поездку должна возрасти до 15 грн, что является обоснованным с экономической точки зрения, согласно проведенным расчетам и Методике расчета тарифов. Указанный проект был обнародован на официальном сайте городского совета, где у жителей города была возможность ознакомиться с ним и высказать свои предложения.

Согласно результатам общественного обсуждения, не было предоставлено никаких замечаний или предложений. Поэтому с учетом отсутствия возражений проект будет передан на рассмотрение ближайшего заседания исполнительного комитета Калушского городского совета для окончательного утверждения.

Ожидается, что подорожание проезда в Ивано-Франковской области будет способствовать возмещению расходов на содержание транспортных средств.

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