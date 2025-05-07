Обмеження руху транспорту в Києві триватиме через протиаварійний ремонт, який триватиме до кінця року.

Обмеження руху транспорту в Києві вводять до кінця року, проте воно стосується лише окремих маршрутів міста, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у КП "Київавтошляхміст".

Із 9 травня 2025 року у столиці вводяться обмеження на мосту через річку Десенка. Заходи триватимуть орієнтовно до кінця року та пов’язані з проведенням протиаварійного ремонту.

Переміщення буде закрито на другій, третій та четвертій смугах у напрямку станції метро «Почайна». Водночас проїзд забезпечать двома смугами протилежного боку — у напрямку житлового масиву Троєщина.

Громадський транспорт з лівого на правий берег продовжить курсувати без змін — крайньою правою смугою, спеціально призначеною для маршрутів громадського сполучення.

Ремонт охоплює ділянку завдовжки близько 800 метрів. Роботи виконують для запобігання аварійній ситуації та забезпечення безпеки пересування.

Обмеження руху транспорту в Києві триватиме через протиаварійний ремонт мосту через річку Десенка - дорожники виконають низку важливих робіт, зокрема:

частково відновлять опорні конструкції;

замінять балки прогонових будов;

проведуть ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини;

облаштують новий гідроізоляційний шар та укладуть свіже асфальтобетонне покриття.

Цей міст є частиною Північного мостового переходу, що поєднує лівий берег столиці з Трухановим островом і з'єднується з вантовим мостом через Дніпро — основною артерією, яка веде на правий берег.

Останні новини:

Нагадаємо, Робота для пенсіонерів в Києві: роботодавці дадуть проживання та заплатять від 25 тисяч, перелік привабливих вакансій.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Києві: ціни знову різко пішли вгору.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду на Київщині: з травня ціни поповзуть вгору.