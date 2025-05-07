Ограничение движения транспорта в Киеве вводится до конца года, однако оно касается только отдельных маршрутов города, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в КП "Киевавтодоргород".
С 9 мая 2025 года в столице вводятся ограничения на мосту через реку Десенко. Меры продлятся ориентировочно до конца года и связаны с проведением противоаварийного ремонта.
Перемещение будет закрыто на второй, третьей и четвертой полосах в направлении станции метро «Почайна». В то же время, проезд обеспечат двумя полосами противоположной стороны — в направлении жилмассива Троещина.
Общественный транспорт с левого на правый берег продолжит курсировать без изменений — по крайней правой полосе, специально предназначенной для маршрутов общественного сообщения.
Ремонт охватывает участок длиной около 800 метров. Работы выполняют для предотвращения аварийной ситуации и обеспечения безопасности передвижения.
Ограничение движения транспорта в Киеве продлится из-за противоаварийного ремонта моста через реку Десенко - дорожники выполнят ряд важных работ, в частности:
- частично восстановят опорные конструкции;
- заменят балки пролетных строений;
- произведут ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части;
- обустроят новый гидроизоляционный слой и уложат свежее асфальтобетонное покрытие.
Этот мост является частью Северного мостового перехода, соединяющего левый берег столицы с Трухановым островом и соединяющегося с вантовым мостом через Днепр – основной артерией, ведущей на правый берег.
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