Грошова допомога у Харківській області доступна для ВПО, осіб з інвалідністю, багатодітних родин та самотніх пенсіонерів.

Стартувала реєстрація на отримання грошової допомоги у Харківській області від Українського Червоного Хреста та Всесвітньої Продовольчої Програми, повідомляє Politeka.

Підтримка доступна для вразливих категорій населення, зазначає пресслужба Українського Червоного Хреста

Громадяни, що належать до таких груп, як внутрішньо переміщені особи (ВПО), особи з інвалідністю, багатодітні родини та самотні громадяни похилого віку, мають можливість отримати суму до 29 тисяч гривень. Ці кошти можуть бути спрямовані на розвиток особистого господарства. У рамках програми також є можливість вибору між грошовою допомогою або натуральними наборами, які включають засоби для тепличного господарства, малої механізації, садівництва, тваринництва та бджільництва.

Програма передбачає не лише грошову допомогу у Харківській області, але й консультації, навчання та менторський супровід для ефективного використання наданої допомоги. Заявки можна подати через онлайн-форму, а для додаткової інформації доступні гарячі лінії.

Громадяни, які бажають скористатися цією можливістю, можуть звертатися на гарячу лінію за номерами: 0 800 600 122 (Всесвітня Продовольча Програма), 0 800 332 656 (Український Червоний Хрест) або 0 800 332 402 (Харківська обласна організація УЧХ).

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